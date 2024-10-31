В проекте бюджета-2025 не предусмотрены средства на "єВідновлення" - глава Комитета ВР
В принятом в первом чтении проекте закона о Государственном бюджете на 2025 год не предусмотрены средства на финансирование программы "єВідновлення", сообщает Укринформ.
Об этом заявила глава Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, регионального развития, местного самоуправления и градостроительства Елена Шуляк.
"Бюджет-2025 в первом чтении проголосовали без моей и других правок по финансированию "єВідновлення", - написала Шуляк.
По ее словам, доходная часть бюджета составляет 2,336 триллиона гривен, в том числе: доходы общего фонда 2,095 триллиона гривен, доходы специального фонда 241 миллиард гривен.
"По состоянию сейчас хороших новостей для всех, кто ожидает увеличения финансирования по программе "єВідновлення", у меня, к сожалению, нет", - отметила председатель парламентского комитета.