В проекте бюджета-2025 не предусмотрены средства на "єВідновлення" - глава Комитета ВР

В принятом в первом чтении проекте закона о Государственном бюджете на 2025 год не предусмотрены средства на финансирование программы "єВідновлення", сообщает Укринформ.

Об этом заявила глава Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, регионального развития, местного самоуправления и градостроительства Елена Шуляк.

"Бюджет-2025 в первом чтении проголосовали без моей и других правок по финансированию "єВідновлення" , - написала Шуляк.

По ее словам, доходная часть бюджета составляет 2,336 триллиона гривен, в том числе: доходы общего фонда 2,095 триллиона гривен, доходы специального фонда 241 миллиард гривен.