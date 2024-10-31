Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров вважає, що план перемоги, підготовлений президентом України Володимиром Зеленським, є "шизофренічним". За його словами, такі дії українського лідера "не наближають мир у Європі". З посиланням на пропагандистів з ТАСС, повідомляє Ділова столиця.

Про це він заявив під час виступу на міжнародній конференції з євразійської безпеки у Мінську.

За словами глави російського МЗС, з 2014 року Україна послідовно ухвалювала закони, які нібито забороняли вживання російської мови у різних сферах, однак Захід ігнорує це, а натомість просуває "тупу формулу миру".

Лавров заявив, що ані формула миру, ані план перемоги, ані членство України в НАТО чи в ЄС не принесуть мир у Європі. За словами російського дипломата, цього можна досягнути лише за допомогою забезпечення "довгострокових та надійних гарантій безпеки".