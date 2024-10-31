Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает, что план победы, подготовленный президентом Украины Владимиром Зеленским, является "шизофреническим". По его словам, такие действия украинского лидера "не приближают мир в Европе". Со ссылкой на пропагандистов из ТАСС, сообщает Деловая столица.

Об этом он заявил во время выступления на международной конференции по евразийской безопасности в Минске.

По словам главы российского МИД, с 2014 года Украина последовательно принимала законы, которые якобы запрещали употребление русского языка в разных сферах, однако Запад игнорирует это, а продвигает "тупую формулу мира".

Лавров заявил, что ни формула мира, ни план победы, ни членство Украины в НАТО или в ЕС не принесут мир в Европе. По словам российского дипломата, этого можно достичь только посредством обеспечения "долгосрочных и надежных гарантий безопасности".