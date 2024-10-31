У Молдові остаточно затвердили результати референдуму про вступ до ЄС

Конституційний суд Молдови 31 жовтня затвердив результати референдуму щодо вступу країни до Європейського Союзу. З посиланням на TV8, повідомляє Ділова столиця.

Рішення озвучила голова Конституційного суду Домніка Маноле.

"Затвердити результати конституційного референдуму від 20 жовтня 2024 року" , — зачитала ухвалу вона.

Таким чином, до Конституції Молдови внесуть поправки щодо незворотності європейського курсу країни. Вступ країни до Євросоюзу стане стратегічною метою Молдови.

Рішення остаточне та оскарженню не підлягає. Воно набуде чинності з дня опублікування в офіціальному виданні Monitorul Oficial.

Нагадаємо, референдум з євроінтеграції пройшов у Молдові 20 жовтня. За даними Центрвиборчкому країни, "за" євроінтеграцію проголосували 50,35%, проти — 49,60%. Явка на референдумі становила 50,72%.