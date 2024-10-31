В Молдове окончательно утвердили результаты референдума о вступлении в ЕС
Конституционный суд Молдовы 31 октября утвердил результаты референдума по вопросу о вступлении страны в Европейский Союз. Со ссылкой на TV8, сообщает Деловая столица.
Решение озвучила глава Конституционного суда Домника Маноле
"Утвердить результаты конституционного референдума от 20 октября 2024 года", — зачитала постановление она.
Таким образом, в Конституцию Молдовы внесут поправки о необратимости европейского курса страны. Вступление страны в Евросоюз станет стратегической целью Молдовы.
Решение окончательное и обжалованию не подлежит. Оно вступит в силу со дня опубликования в официальном издании Monitorul Oficial.
Напомним, референдум по евроинтеграции прошел в Молдове 20 октября. По данным Центризбиркома страны, "за" евроинтеграцию проголосовали 50,35%, "против" — 49,60%. Явка на референдуме составила 50,72 %.