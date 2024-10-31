Грузинська опозиція анонсувала нові протести

Грузинські опозиційні партії оголосили про проведення другої акції протесту проти визнання результатів парламентських виборів 26 жовтня.﻿﻿ З посиланням на портал SOVA.news, повідомляє Європейська правда.

Одна з лідерок опозиційної "Сильної Грузії" Анна Долідзе анонсувала акцію на тбіліському проспекті Руставелі з вимогою анулювати результати виборів.

"Ми зустрінемося в понеділок (4 листопада – ред.), о 19:00, у Руставелі, і там детально розповімо про план дій, як. За законом, правомірно, мирно, але організовано, наш протест продовжиться" , – сказала вона.

Відповідне рішення опозиційні партії, які не визнають результатів виборів, оголошених Центральною виборчою комісією, ухвалили після спільних консультацій в офісі коаліції "Сильна Грузія".