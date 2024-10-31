Грузинская оппозиция анонсировала новые протесты

Грузинские оппозиционные партии объявили о проведении второй акции протеста против признания результатов парламентских выборов 26 октября в понедельник, 4 ноября.﻿﻿ Со ссылкой на портал SOVA.news, сообщает Европейская правда.

Одна из лидеров оппозиционной "Сильной Грузии" Анна Долидзе анонсировала акцию на тбилисском проспекте Руставели с требованием аннулировать результаты выборов.

"Мы встретимся в понедельник (4 ноября – ред.), в 19:00, у Руставели, и там подробно расскажем о плане действий, как. По закону, правомерно, мирно, но организованно, наш протест продолжится" , – сказала она.

Соответствующее решение оппозиционные партии, которые не признают результатов выборов, объявленных Центральной избирательной комиссией, приняли после совместных консультаций в офисе коалиции "Сильная Грузия".