Блінкен заявив про вісім тисяч військових із КНДР на Курщині

У Курській області РФ перебуває приблизно 8 тисяч північнокорейських військових, які можуть бути залучені до бойових дій проти України найближчими днями.﻿ Про це заявив у четвер держсекретар США Ентоні Блінкен після зустрічі у Вашингтоні міністрів оборони й закордонних справ США й Південної Кореї у Вашингтоні, повідомляє Укрінформ.

«Зараз, за нашими оцінками, в Росії загалом перебуває близько 10 тисяч північнокорейських солдатів, і за останньою інформацією, близько 8 тисяч цих військових були розгорнуті в Курській області» , - заявив глава американської дипломатії.

Він зазначив, що Сполучені Штати поки не бачили підтверджень залучення військових КНДР до бойових дій.

«Але ми очікуємо, що це станеться впродовж найближчих днів» , - зауважив Блінкен.

Він наголосив що росіяни проводять тренування з північнокорейськими військовими, зокрема щодо застосування артилерії, БпЛА, основних дій піхоти, «що свідчить про прямі наміри використовувати ці сили в операціях на лінії фронту».

Блінкен підкреслив: якщо ці війська братимуть участь у бойових діях або операціях бойової підтримки проти України, «вони стануть законними військовими цілями».

Він також наголосив, що однією з причин, чому Росія звернулася по допомогу до КНДР, був відчай: «Путін кидає дедалі більше росіян у м’ясорубку, яку він сам влаштував в Україні. Тепер він звертається до Північної Кореї, і це явна ознака слабкості».

Держсекретар США підкреслив, що російські втрати на сході України становлять щодня близько 1200 військових – більше, ніж будь-коли під час війни. І тепер Росія вперше за 100 років попросила допомоги іноземних військ.