Блинкен заявил о восьми тысячах военных из КНДР на Курщине

В Курской области РФ находится примерно 8 тысяч северокорейских военных, которые могут быть вовлечены в боевые действия против Украины в ближайшие дни. Об этом заявил в четверг госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи в Вашингтоне министров обороны и иностранных дел США и Южной Кореи в Вашингтоне, сообщает Укринформ.

«Сейчас, по нашим оценкам, в России всего находится около 10 тысяч северокорейских солдат, и по последней информации, около 8 тысяч этих военных были развернуты в Курской области» , - заявил глава американской дипломатии.

Он отметил, что Соединенные Штаты пока не видели подтверждений привлечения военных КНДР в боевые действия.

«Но мы ожидаем, что это произойдет в ближайшие дни» , - отметил Блинкен.

Он отметил, что россияне проводят тренировки с северокорейскими военными, в частности по применению артиллерии, БпЛА, основных действий пехоты, «что свидетельствует о прямых намерениях использовать эти силы в операциях на линии фронта».

Блинкен подчеркнул: если эти войска будут участвовать в боевых действиях или операциях боевой поддержки против Украины, они станут законными военными целями.

Он также подчеркнул, что одной из причин, почему Россия обратилась за помощью в КНДР, было отчаяние: «Путин бросает все больше россиян в мясорубку, которую он сам устроил в Украине. Теперь он обращается в Северную Корею, и это явный признак слабости».

Госсекретарь США подчеркнул, что российские потери на востоке Украины составляют ежедневно около 1200 военных – больше, чем когда-либо во время войны. И сейчас Россия в первый раз за 100 лет попросила помощи иностранных войск.