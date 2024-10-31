США збільшують присутність своїх сил у Південній Кореї - Пентагон

США продовжують збільшувати розгортання своїх сил на Корейському півострові. Співпраця між Вашингтоном та Сеулом розширюється. З посиланням на заяву глави Пентагону Ллойда Остіна під час пресконференції, пише Іван Носальський, РБК-Україна.

Чиновник розповів, що під час переговорів з міністром оборони Південної Кореї Кім Йон Хеном та міністром закордонних справ Південної Кореї Чо Тхе Юлем вони домовилися про подальше підвищення оперативної сумісності та зміцнення розширеного стримування.

Зокрема, США та Південна Корея розширюють співробітництво з ядерного та стратегічного планування в рамках Консультативної групи з ядерних питань.

"Ми збільшуємо регулярне розгортання американських стратегічних сил на Корейському півострові" , - зазначив Остін.

Варто зауважити, що глави МЗС та Міноборони Південної Кореї відвідали Вашингтон на тлі відправки північнокорейських військових до Росії.

Як зазначив держсекретар США Ентоні Блінкен, у Курській області вже зафіксували близько 8 тисяч північнокорейських солдатів. Вони можуть розпочати участь у бойових зіткненнях з українськими воїнами вже найближчими днями.