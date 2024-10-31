США увеличивают присутствие своих сил в Южной Корее - Пентагон

США продолжают увеличивать развертывание своих сил на Корейском полуострове. Сотрудничество между Вашингтоном и Сеулом расширяется.﻿ Со ссылкой на заявление главы Пентагона Ллойда Остина в ходе пресс-конференции, пишет Иван Носальский, РБК-Украина.

Чиновник рассказал, что во время переговоров с министром обороны Южной Кореи Ким Ен Хеном и министром иностранных дел Южной Кореи Чо Тхэ Юлем они договорились о дальнейшем повышении оперативной совместимости и укреплении расширенного сдерживания.

В частности, США и Южная Корея расширяют сотрудничество по ядерному и стратегическому планированию в рамках Консультативной группы по ядерным вопросам.

"Мы увеличиваем регулярное развертывание американских стратегических сил на Корейском полуострове" , - отметил Остин.

Стоит заметить, что главы МИД и Минобороны Южной Кореи посетили Вашингтон на фоне отправки северокорейских военных в Россию.

Как отметил госсекретарь США Энтони Блинкен, в Курской области уже зафиксировали около 8 тысяч северокорейских солдат. Они могут начать участие в боевых столкновениях с украинскими воинами уже в ближайшие дни.