Пентагон анонсував нову військову допомогу Україні найближчими днями
США планують оголосити про нову військову допомогу Україні. Це відбудеться найближчими днями. З посиланням на заяву глави Пентагону Ллойда Остіна під час пресконференції, пише Іван Носальський, РБК-Україна.
Міністр оборони США наголосив, що перекидання північнокорейських солдатів до Росії свідчить про відчай російського диктатора Володимира Путіна, а також про його плани продовжувати війну проти України.
За словами Остіна, США продовжать нарощувати військову допомогу українським захисникам, як і їхні союзники по Контактній групі з питань оборони України.
"Йдеться про артилерію, протиповітряну оборону, бронетехніку, боєприпаси та інше важливе озброєння. Сполучені Штати оголосять про додаткову допомогу Україні у сфері безпеки найближчими днями", - додав глава Пентагону.