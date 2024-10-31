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Пентагон анонсував нову військову допомогу Україні найближчими днями

Пентагон анонсував нову військову допомогу Україні найближчими днями
Фото: Курс України

США планують оголосити про нову військову допомогу Україні. Це відбудеться найближчими днями.﻿ З посиланням на заяву глави Пентагону Ллойда Остіна під час пресконференції, пише Іван Носальський, РБК-Україна.

Міністр оборони США наголосив, що перекидання північнокорейських солдатів до Росії свідчить про відчай російського диктатора Володимира Путіна, а також про його плани продовжувати війну проти України.

За словами Остіна, США продовжать нарощувати військову допомогу українським захисникам, як і їхні союзники по Контактній групі з питань оборони України.

"Йдеться про артилерію, протиповітряну оборону, бронетехніку, боєприпаси та інше важливе озброєння. Сполучені Штати оголосять про додаткову допомогу Україні у сфері безпеки найближчими днями", - додав глава Пентагону.

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