Пентагон анонсував нову військову допомогу Україні найближчими днями

США планують оголосити про нову військову допомогу Україні. Це відбудеться найближчими днями.﻿ З посиланням на заяву глави Пентагону Ллойда Остіна під час пресконференції, пише Іван Носальський, РБК-Україна.

Міністр оборони США наголосив, що перекидання північнокорейських солдатів до Росії свідчить про відчай російського диктатора Володимира Путіна, а також про його плани продовжувати війну проти України.

За словами Остіна, США продовжать нарощувати військову допомогу українським захисникам, як і їхні союзники по Контактній групі з питань оборони України.