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Пентагон анонсировал новую военную помощь Украине в ближайшие дни

Пентагон анонсировал новую военную помощь Украине в ближайшие дни
Фото: Курс Украины

США планируют объявить о новой военной помощи Украине. Это произойдет в ближайшие дни. Со ссылкой на заявление главы Пентагона Ллойда Остина в ходе пресс-конференции, пишет Иван Носальский, РБК-Украина.

Министр обороны США подчеркнул, что переброска северокорейских солдат в Россию свидетельствует об отчаянии российского диктатора Владимира Путина, а также о его планах продолжать войну против Украины.

По словам Остина, США продолжат наращивать военную помощь украинским защитникам, как и их союзники по Контактной группе по вопросам обороны Украины.

"Речь идет об артиллерии, противовоздушной обороне, бронетехнике, боеприпасах и другом важном вооружении. Соединенные Штаты объявят о дополнительной помощи Украине в сфере безопасности в ближайшие дни", - добавил глава Пентагона.

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