У ЄС домовилися не бойкотувати саміт політичної евроспільноти у Будапешті - ЗМІ

Держави ЄС вирішили не бойкотувати й взяти участь у дводенному саміті Європейської політичної спільноти у Будапешті 7−8 листопада. Раніше деякі країни ЄС обговорювали можливість ігнорування саміту.﻿ З посиланням на портал VSquare, повідомляє Новое время.

Журналісти переговорили з урядовцями й дипломатами низки європейських країн, вони заявили, що лише країни Балтії та деякі країни Північної Європи можуть бойкотувати саміт ЄПС.

У Будапешт планує приїхати прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, хоча його країна «послідовно» критикувала Угорщину. Видання зазначило, що зустріч у Будапешті буде першою можливістю для європейських лідерів «особисто обговорити результати президентських виборів у США — і як найкраще підготуватися до президентства Дональда Трампа чи Камали Гарріс».

«Хоча кілька країн все ще можуть відмовитися в останню хвилину, переважна більшість наразі планує взяти участь у візиті» , — додав портал.

Раніше повідомлялося, що угорські офіційні особи відхилили запрошення прийти на зустріч послів і аташе з питань оборони держав — членів НАТО у Будапешті, яка відбулася у середу, 30 жовтня. На зустрічі обговорювали угорську політику економічного нейтралітету".

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто цього тижня виступив на Мінській конференції з питань євразійської безпеки в Білорусі. Французька депутатка Європарламенту Наталі Луазо заявила, що «угорський уряд ніколи не втрачає можливості зганьбити нас».