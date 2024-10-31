В ЕС договорились не бойкотировать саммит политического евросообщества в Будапеште - СМИ

Государства ЕС решили не бойкотировать и принять участие в двухдневном саммите Европейского политического сообщества в Будапеште 7-8 ноября. Ранее некоторые страны ЕС обсуждали возможность игнорирования саммита. Со ссылкой на портал VSquare, сообщает Новое время.

Журналисты переговорили с чиновниками и дипломатами ряда европейских стран, они заявили, что только страны Балтии и некоторые страны Северной Европы могут бойкотировать саммит ЕПС.

В Будапешт планирует приехать премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, хотя его страна «последовательно» критиковала Венгрию. Издание отметило, что встреча в Будапеште будет первой возможностью для европейских лидеров «лично обсудить результаты президентских выборов в США — и как лучше всего подготовиться к президентству Дональда Трампа или Камалы Харрис».

«Хотя несколько стран все еще могут отказаться в последнюю минуту, подавляющее большинство пока планирует принять участие в визите» , — добавил портал.

Ранее сообщалось, что венгерские официальные лица отклонили приглашение прийти на встречу послов и атташе по вопросам обороны государств — членов НАТО в Будапеште, которая состоялась в среду, 30 октября. На встрече обсуждали венгерскую политику экономического нейтралитета".

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на этой неделе выступил на Минской конференции по вопросам евразийской безопасности в Беларуси. Французский депутат Европарламента Натали Луазо заявила, что «венгерское правительство никогда не упускает возможности опорочить нас».