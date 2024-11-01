У РФ заявили про атаку безпілотників на Брянськ, є влучання у багатоповерхівку

Російське місто Брянськ атакували безпілотні літальні апарати. Військові заявили про знищення всіх цілей, однак у місті зафіксовано приліт по багатоквартирному будинку.﻿ Про це повідомив губернатор Брянської області РФ Олександр Богомаз, пише Валерій Савицький, РБК-Україна.

Очільник області зазначив, що за даними Міноборони РФ, сили ППО виявили та знищили чотири безпілотні літальні апарати літакового типу.

Водночас Богомаз повідомив, що безпілотник начебто атакував у місті багатоквартирний будинок. Внаслідок атаки постраждав один житель.

"На одному з поверхів пошкоджено вікна, балкон і фасад будинку. Оперативні та екстрені служби працюють на місці. Інформація про наслідки уточнюється" , - зазначив він.

Російський Telegram-канал Mash розмістив фото та відео з місця влучання дрона по будинку.