В РФ заявили об атаке беспилотников на Брянск, есть попадание в многоэтажку

Российский город Брянск атаковали беспилотные летательные аппараты. Военные заявили об уничтожении всех целей, но в городе зафиксирован прилет по многоквартирному дому.﻿ Об этом сообщил губернатор Брянской области РФ Александр Богомаз, пишет Валерий Савицкий, РБК-Украина.

Глава области отметил, что по данным Минобороны РФ, силы ПВО обнаружили и уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

В то же время, Богомаз сообщил, что беспилотник якобы атаковал в городе многоквартирный дом. В результате атаки пострадал один житель.

"На одном из этажей повреждены окна, балкон и фасад дома. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Информация о последствиях уточняется" , - отметил он.

Российский Telegram-канал Mash разместил фото и видео с места попадания дрона по дому.