В РФ заявили об атаке беспилотников на Брянск, есть попадание в многоэтажку
Российский город Брянск атаковали беспилотные летательные аппараты. Военные заявили об уничтожении всех целей, но в городе зафиксирован прилет по многоквартирному дому. Об этом сообщил губернатор Брянской области РФ Александр Богомаз, пишет Валерий Савицкий, РБК-Украина.
Глава области отметил, что по данным Минобороны РФ, силы ПВО обнаружили и уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
В то же время, Богомаз сообщил, что беспилотник якобы атаковал в городе многоквартирный дом. В результате атаки пострадал один житель.
"На одном из этажей повреждены окна, балкон и фасад дома. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Информация о последствиях уточняется", - отметил он.
Российский Telegram-канал Mash разместил фото и видео с места попадания дрона по дому.