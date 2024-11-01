ISW: Путіна не цікавлять переговори, він хоче знищити українську державність

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вказують на те, що правитель Росії Володимир Путін демонструє свою незацікавленість у припиненні вогню шляхом переговорів та продовжує прагнути знищити українську державність, повідомляє Українська правда.

Про це пише ISW.

"Путін продовжує давати зрозуміти, що він не зацікавлений у припиненні вогню шляхом переговорів і прагне досягти своєї мети – знищити українську державність".

Агентство Bloomberg повідомило 30 жовтня, що президент Сербії Александар Вучич на початку жовтня 2024 року вперше за два з половиною роки розмовляв з Путіним.

Вучич розповів, що підняв тему припинення вогню в Україні, на що Путін відповів, що Росія виконає всі цілі своєї "спеціальної військової операції" в Україні, які, за оцінками ISW, рівнозначні знищенню української державності та влади.

Експерти нагадують, що Путін відкрито відкинув будь-яке припинення вогню шляхом переговорів під час пресконференції з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном 5 липня, стверджуючи, що припинення вогню дозволить Україні перегрупуватися і переозброїтися.

"Припинення вогню шляхом переговорів на нинішніх лініях і за нинішніх обставин піде тільки на користь Росії і дасть Кремлю час для подальшої радикалізації і мілітаризації російського суспільства проти України, а російським військовим – час на відпочинок і відновлення, ймовірно, перед здійсненням майбутнього наступу на Україну".

Ключові висновки ISW за 31 жовтня: