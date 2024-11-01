ISW: Путина не интересуют переговоры, он хочет уничтожить украинскую государственность

Аналитики Института изучения войны (ISW) указывают на то, что правитель России Владимир Путин демонстрирует свою незаинтересованность в прекращении огня путем переговоров и продолжает стремиться уничтожить украинскую государственность, сообщает Украинская правда.

Об этом пишет ISW.

"Путин продолжает давать понять, что он не заинтересован в прекращении огня путем переговоров и стремится достичь своей цели - уничтожить украинскую государственность".

Агентство Bloomberg сообщило 30 октября, что президент Сербии Александар Вучич в начале октября 2024 года впервые за два с половиной года разговаривал с Путиным.

Вучич рассказал, что поднял тему прекращения огня в Украине, на что Путин ответил, что Россия выполнит все цели своей "специальной военной операции" в Украине, которые, по оценкам ISW, равнозначны уничтожению украинской государственности и власти.

Эксперты напоминают, что Путин открыто отверг любое прекращение огня путем переговоров во время пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном 5 июля, утверждая, что прекращение огня позволит Украине перегруппироваться и перевооружиться.

"Прекращение огня путем переговоров на нынешних линиях и при нынешних обстоятельствах пойдет только на пользу России и даст Кремлю время для дальнейшей радикализации и милитаризации российского общества против Украины, а российским военным - время на отдых и восстановление, вероятно, перед осуществлением будущего наступления на Украину".

Ключевые выводы ISW за 31 октября: