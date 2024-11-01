ISW: Москва посилює цифровий авторитаризм та репресії в інформпросторі

Північна Корея і Російська Федерація підписали угоду про співпрацю у сфері цифрових комунікацій. Вона покликана посилити цифровий авторитаризм Кремля і внутрішні репресії.﻿ Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), пише Валерій Савицький, РБК-Україна.

Міністерство інформаційних технологій Північної Кореї та Міністерство цифрового розвитку, зв'язку та масових комунікацій Росії 30 жовтня підписали угоду про співпрацю, що передбачає співпрацю в галузі зв'язку, інформаційних технологій та цифрового розвитку.

У звіті нагадали, що в липні цього року Росія та КНДР підписали угоду про спільну роботу між російською та північнокорейською генеральними прокуратурами. Опісля генеральний прокурор Росії Ігор Краснов заявив, що Росія хоче ознайомитися з північнокорейською судовою практикою, зокрема, у сферах зв'язку та інформаційних технологій.

ISW раніше оцінював, що ця угода між прокуратурами, ймовірно, є частиною зусиль Кремля, спрямованих на розширення арсеналу російських методів внутрішнього контролю та зміцнення контролю над російським інформаційним простором. Зокрема, через платформи обміну повідомленнями та послуги віртуальних приватних мереж (VPN).