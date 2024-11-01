ISW: Москва усиливает цифровой авторитаризм и репрессии в информпространстве

Северная Корея и Российская Федерация подписали соглашение о сотрудничестве в сфере цифровых коммуникаций. Оно призвано усилить цифровой авторитаризм Кремля и внутренние репрессии.﻿ Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), пишет Валерий Савицкий, РБК-Украина.

Министерство информационных технологий Северной Кореи и Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России 30 октября подписали соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает сотрудничество в области связи, информационных технологий и цифрового развития.

В отчете напомнили, что в июле этого года Россия и КНДР подписали соглашение о совместной работе между российской и северокорейской генеральными прокуратурами. После этого генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил, что Россия хочет ознакомиться с северокорейской судебной практикой, в частности, в сферах связи и информационных технологий.

ISW ранее оценивал, что это соглашение между прокуратурами, вероятно, является частью усилий Кремля, направленных на расширение арсенала российских методов внутреннего контроля и укрепления контроля над российским информационным пространством. В частности, через платформы обмена сообщениями и услуги виртуальных частных сетей (VPN).