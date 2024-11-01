Close button

У Києві змінили обмеження допустимої швидкості руху на 8 ділянках: адреси

У Києві змінили обмеження допустимої швидкості руху на 8 ділянках: адреси
Фото: Pixabay

Відсьогодні, 1 листопада, на дорогах Києва запроваджують "зимове" обмеження швидкості руху транспорту, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації у Telegram.

Де саме в Києві змінилось обмеження швидкості руху

У КМДА нагадали, що з 1 листопада дозволена швидкість руху у столиці - 50 км/год.

Зазначається, що на вісьмох ділянках - де у попередній період була дозволена швидкість 80 км/год - фахівці КП "Центр організації дорожнього руху" (ЦОДР) демонтують 105 дорожніх знаків обмеження швидкості "80".

Йдеться про такі локації:

  • Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе)
  • Наддніпрянське шосе
  • Столичне шосе (до вулиці Академіка Заболотного)
  • проспект Миколи Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської площі)
  • проспект Романа Шухевича (від Північного мосту до вулиці Оноре де Бальзака)
  • проспект Степана Бандери (від Оболонського проспекту до Північного мосту)
  • вулиця Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вулиці Електриків)
  • Автодорога Р-69 (від вулиці Озерної до межі Києва, за винятком ділянки біля світлофорного об'єкта)
"Закликаємо водіїв бути обережними, керуватися дорожніми знаками та не перевищувати швидкісний режим", - підсумували у КМДА.
У Києві змінили обмеження допустимої швидкості руху на 8 ділянках: адреси
У Києві змінили обмеження допустимої швидкості руху на 8 ділянках: адреси

Нагадаємо, раніше про "зимове" обмеження швидкості руху на дорогах всіх міст України з 1 листопада розповів перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Він уточнив, що Правила дорожнього руху (ПДР) в Україні не змінюються, лише переходять на "зимовий період".

Новини

Популярні теми форуму

analytics