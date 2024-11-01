У Києві змінили обмеження допустимої швидкості руху на 8 ділянках: адреси

Відсьогодні, 1 листопада, на дорогах Києва запроваджують "зимове" обмеження швидкості руху транспорту, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації у Telegram.

Де саме в Києві змінилось обмеження швидкості руху

У КМДА нагадали, що з 1 листопада дозволена швидкість руху у столиці - 50 км/год.

Зазначається, що на вісьмох ділянках - де у попередній період була дозволена швидкість 80 км/год - фахівці КП "Центр організації дорожнього руху" (ЦОДР) демонтують 105 дорожніх знаків обмеження швидкості "80".

Йдеться про такі локації:

Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе)

Наддніпрянське шосе

Столичне шосе (до вулиці Академіка Заболотного)

проспект Миколи Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської площі)

проспект Романа Шухевича (від Північного мосту до вулиці Оноре де Бальзака)

проспект Степана Бандери (від Оболонського проспекту до Північного мосту)

вулиця Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вулиці Електриків)

Автодорога Р-69 (від вулиці Озерної до межі Києва, за винятком ділянки біля світлофорного об'єкта)

"Закликаємо водіїв бути обережними, керуватися дорожніми знаками та не перевищувати швидкісний режим" , - підсумували у КМДА.

Нагадаємо, раніше про "зимове" обмеження швидкості руху на дорогах всіх міст України з 1 листопада розповів перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Він уточнив, що Правила дорожнього руху (ПДР) в Україні не змінюються, лише переходять на "зимовий період".