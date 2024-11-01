В Киеве изменили ограничение допустимой скорости движения на 8 участках: адреса
С сегодняшнего дня, 1 ноября, на дорогах Киева вводится "зимнее" ограничение скорости движения транспорта, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации в Telegram.
Где именно в Киеве изменилось ограничение скорости движения
В КГГА напомнили, что с 1 ноября разрешенная скорость движения в столице - 50 км/ч.
Отмечается, что на восьми участках - где в предыдущий период была разрешена скорость 80 км/ч - специалисты КП "Центр организации дорожного движения" (ЦОДР) демонтируют 105 дорожных знаков ограничения скорости "80".
Речь идет о таких локациях:
- Набережное шоссе (от Почтовой площади до Приднепровского шоссе)
- Приднепровское шоссе
- Столичное шоссе (до улицы Академика Заболотного)
- проспект Николая Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади)
- проспект Романа Шухевича (от Северного моста до улицы Оноре де Бальзака)
- проспект Степана Бандеры (от Оболонского проспекта до Северного моста)
- улица Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до улицы Электриков)
- Автодорога Р-69 (от улицы Озерной до границы Киева, за исключением участка у светофорного объекта)
"Призываем водителей быть осторожными, руководствоваться дорожными знаками и не превышать скоростной режим", - подытожили в КГГА.
Напомним, ранее о "зимнем" ограничении скорости движения на дорогах всех городов Украины с 1 ноября рассказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.
Он уточнил, что Правила дорожного движения (ПДД) в Украине не меняются, только лишь переходят на "зимний период".