В Киеве изменили ограничение допустимой скорости движения на 8 участках: адреса

С сегодняшнего дня, 1 ноября, на дорогах Киева вводится "зимнее" ограничение скорости движения транспорта, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации в Telegram.

Где именно в Киеве изменилось ограничение скорости движения

В КГГА напомнили, что с 1 ноября разрешенная скорость движения в столице - 50 км/ч.

Отмечается, что на восьми участках - где в предыдущий период была разрешена скорость 80 км/ч - специалисты КП "Центр организации дорожного движения" (ЦОДР) демонтируют 105 дорожных знаков ограничения скорости "80".

Речь идет о таких локациях:

Набережное шоссе (от Почтовой площади до Приднепровского шоссе)

Приднепровское шоссе

Столичное шоссе (до улицы Академика Заболотного)

проспект Николая Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади)

проспект Романа Шухевича (от Северного моста до улицы Оноре де Бальзака)

проспект Степана Бандеры (от Оболонского проспекта до Северного моста)

улица Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до улицы Электриков)

Автодорога Р-69 (от улицы Озерной до границы Киева, за исключением участка у светофорного объекта)

"Призываем водителей быть осторожными, руководствоваться дорожными знаками и не превышать скоростной режим" , - подытожили в КГГА.

Напомним, ранее о "зимнем" ограничении скорости движения на дорогах всех городов Украины с 1 ноября рассказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Он уточнил, что Правила дорожного движения (ПДД) в Украине не меняются, только лишь переходят на "зимний период".