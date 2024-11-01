На одному з реакторів ЗАЕС виявили витік води: у МАГАТЕ розповіли деталі

На одному з реакторів захопленої росіянами Запорізької атомної станції виявили витік води, тривають ремонтні роботи, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні Міжнародного агентства з атомної енергії.

Як зазначається, МАГАТЕ отримало інформацію про незначний витік води у системі теплоносія одного з реакторів Запорізької АЕС. Експерти оцінили ситуацію та розпочали ремонт. Наразі триває радіографічна перевірка зварних швів.

"Агентство продовжить уважно стежити за цією проблемою. Хоча ми не бачимо жодних безпосередніх проблем для ядерної безпеки" , — сказав генеральний директор агентства Рафаель Гроссі.

Уточнюється, що цей блок, як і 5 інших реакторів ЗАЕС, перебував у режимі холодної зупинки, не виробляючи електроенергії для мережі.

Як повiдомлялось, 1 жовтня через російську атаку зазнала шкоди одна з повітряних ліній, що живлять Запорізьку АЕС. Ремонтні бригади більш як доби чекали дозволу на ремонт. 2 жовтня електропостачання було відновлено. 10 жовтня станцію підключили до резервної лінії.