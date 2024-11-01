На одном из реакторов ЗАЭС обнаружили утечку воды: в МАГАТЭ рассказали детали

На одном из реакторов захваченной россиянами Запорожской атомной станции обнаружили утечку воды, ведутся ремонтные работы, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении Международного агентства по атомной энергии.

Как отмечается, МАГАТЭ получило информацию о незначительной утечке воды в системе теплоносителя одного из реакторов Запорожской АЭС. Эксперты оценили ситуацию и приступили к ремонту. В настоящее время идет радиографическая проверка сварных швов.

"Агентство продолжит внимательно следить за этой проблемой. Хотя мы не видим никаких непосредственных проблем для ядерной безопасности" , — сказал генеральный директор агентства Рафаэль Гросси.

Уточняется, что этот блок, как и 5 других реакторов ЗАЭС, находился в режиме холодной остановки, не производя электроэнергию для сети.

Как сообщалось, 1 октября из-за российской атаки пострадала одна из воздушных линий, питающих Запорожскую АЭС. Ремонтные бригады более суток ждали разрешения на ремонт. 2 октября электроснабжение было возобновлено. 10 октября станцию подключили к резервной линии.