У Києві затримали групу наркодилерів, які маскувалися під військових

Правоохоронці викрили групу торговців наркотиками, у яких під час обшуків також знайшли зброю, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні поліції Києва.

За даними слідства, незаконний бізнес організував раніше судимий 31-річний мешканець Київщини. У спільники він взяв двох товаришів, які відповідали за безпосередній збут "товару". Клієнтам вони пропонували кокаїн, амфетамін та канабіс, які збували виключно на території Києва під час особистих зустрічей за готівку. Щоб відвести від себе підозру — під час збуту перевдягалися у військову форму.

Як розповів начальник відділу Шевченківського управління поліції Олександр Легенький, правоохоронці затримали усіх членів групи.

"Одного ми затримали на території столиці, куди він приїхав з метою збуту чергової партії психотропів. З його автівки ми вилучили 0,5 кг амфетаміну. Решту фігурантів затримали вдома, де під час санкціонованих обшуків вилучили психотропні речовини, а також гранату та пістолет з набоями" , — сказав він.

Вартість вилучених заборонених речовин за цінами "чорного ринку" — 500 тис. грн.

Справу розслідують за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 307 (незаконне придбання чи збут наркотиків);

ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами).

Підозрюваним загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Як повiдомлялось, правоохоронці викрили наркоділків, як налагодили схему контрабандного постачання кокаїну із країн Європейського Союзу до України: маскували наркотики під мелену каву.