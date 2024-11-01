В Киеве задержали группу наркодилеров, маскировавшихся под военных

Правоохранители разоблачили группу торговцев наркотиками, у которых во время обысков также нашли оружие, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении полиции Киева.

По данным следствия, незаконный бизнес организовал ранее судимый 31-летний житель Киевской области. В сообщники он взял двух товарищей, отвечавших за непосредственный сбыт "товара". Клиентам они предлагали кокаин, амфетамин и каннабис, которые сбывали исключительно на территории Киева во время личных встреч за наличные. Чтобы отвести от себя подозрение, во время продажи переодевались в военную форму.

Как рассказал начальник отдела Шевченковского управления полиции Александр Легенький, правоохранители задержали всех членов группы.

"Одного мы задержали на территории столицы, куда он приехал с целью сбыта очередной партии психотропов. Из его автомобиля мы изъяли 0,5 кг амфетамина. Остальные фигуранты задержаны дома, где во время санкционированных обысков изъяли психотропные вещества, а также гранату и пистолет с патронами" , — сказал он.

Стоимость изъятых запрещенных веществ по ценам "черного рынка" — 500 тыс. грн.

Дело расследуют по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 307 (незаконное приобретение или сбыт наркотиков);

ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием и боеприпасами).

Подозреваемым грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Как сообщалось, правоохранители разоблачили наркодельцов, которые наладили схему контрабандной поставки кокаина из стран Европейского Союза в Украину: маскировали наркотики под молотый кофе.