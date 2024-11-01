У МЗС Канади заявили, що переконують інші країни дозволити удари вглиб РФ

Канада намагається переконати інші держави у необхідності надати Україні дозвіл бити далекобійною зброєю по цілях на території Росії. Про це міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі заявила у Монреалі по завершенні конференції щодо Формули миру, повідомляє Укрінформ.

“Ми схвалюємо застосування Україною далекобійної зброї по цілях на території Росії, оскільки Україна потребує цього для самозахисту. Ми також намагаємося переконати інші країні пристати на цю позицію” , - зазначила очільниця МЗС.

Раніше Володимир Зеленський у телефонній розмові закликав прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо посилити адвокацію серед партнерів щодо надання Україні дозволу для ударів по військових об’єктах на території Росії.