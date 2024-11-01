В МИД Канады заявили, что убеждают другие страны разрешить удары вглубь РФ

Канада пытается убедить другие государства в необходимости предоставить Украине разрешение избивать дальнобойное оружие по целям на территории России. Об этом министерка иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила в Монреале по завершении конференции по Формуле мира, сообщает Укринформ.

“Мы одобряем применение Украиной дальнобойного оружия по целям на территории России, поскольку Украина нуждается в этом для самозащиты. Мы также пытаемся убедить другие страны принять эту позицию” , - отметила глава МИД.

Ранее Владимир Зеленский в телефонном разговоре призвал премьер-министра Канады Джастина Трюдо усилить адвокацию среди партнеров по предоставлению Украине разрешения ударов по военным объектам на территории России.