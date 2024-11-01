Північна Корея заявила про успішне випробування далекобійної балістичної ракети

Північна Корея в четвер, 31 жовтня, провела успішне випробування новітньої твердопаливної міжконтинентальної балістичної ракети (МБР) "Хвасон-19" (Hwasong-19), здатної доставити ядерну боєголовку на материкову частину США. Про це пише північнокорейське державне інформагентство KCNA, повідомляє Укрінформ.

Зазначається, що запуск ракети, який проводився під керівництвом лідера країни Кім Чен Ина, став "вирішальною віхою на шляху збереження абсолютної переваги збройних сил КНДР" над арміями ворожих країн.

За даними північнокорейських військових, МБР "Хвасон-19" перебувала в повітрі 5156 секунд (рекордні для місцевого ракетобудування 86 хвилин) і пролетіла понад 1001 кілометр на максимальній висоті майже 7688 метрів.

У Пхеньяні назвали "Хвасон-19" надпотужним наступальним засобом і останньою версією своєї серії МБР великої дальності.

"Випробування новітньої системи стратегічної зброї оновило рекорди стратегічного ракетного потенціалу КНДР і продемонструвало сучасність та надійність її найпотужнішого в світі стратегічного стримування" , - йдеться в матеріалі KCNA.

Лідер Північної Кореї висловив задоволення успішним випробуванням, яке, на його думку, доводить незворотність переваги Пхеньяна у розробці та виробництві новітніх потужних засобів доставки ядерної зброї.