Северная Корея заявила об успешном испытании дальнобойной баллистической ракеты

Северная Корея в четверг, 31 октября, провела успешное испытание новейшей твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Хвасон-19 (Hwasong-19), способной доставить ядерную боеголовку на материковую часть США. Об этом пишет северокорейское государственное информагентство KCNA, сообщает Укринформ.

Отмечается, что запуск ракеты, проводившийся под руководством лидера страны Ким Чен Ина, стал "решающей вехой для сохранения абсолютного превосходства вооруженных сил КНДР" над армиями враждебных стран.

По данным северокорейских военных, МБР "Хвасон-19" находилось в воздухе 5156 секунд (рекордные для местного ракетостроения 86 минут) и пролетело более 1001 километра на максимальной высоте почти 7688 метров.

В Пхеньяне назвали Хвасон-19 сверхмощным наступательным средством и последней версией своей серии МБР большой дальности.

"Испытание новейшей системы стратегического оружия обновило рекорды стратегического ракетного потенциала КНДР и продемонстрировало современность и надежность его мощнейшего в мире стратегического сдерживания" , - говорится в материале KCNA.

Лидер Северной Кореи выразил удовлетворение успешным испытанием, которое, по его мнению, доказывает необратимость преимущества Пхеньяна в разработке и производстве новейших мощных средств доставки ядерного оружия.