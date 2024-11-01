Орбан готується до дипломатичної ініціативи Трампа для завершення війни в України

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан очікує, що кандидат від республіканців Дональд Трамп негайно виступить з ініціативою дипломатичного вирішення війни в Україні у разі своєї перемоги на президентських виборах у США. Про це Орбан заявив під час свого візиту до Відня, його цитує dpa, повідомляє Європейська правда.

Свої заяви угорський прем’єр зробив після телефонної розмови з Трампом, в ході якої він побажав йому удачі на виборах і "схрестив пальці" за це.

"Ми готуємося. Вони швидко сядуть із російським президентом і проведуть переговори" , – сказав Орбан, маючи на увазі потенційну адміністрацію Трампа.

У Відні очільник угорського уряду заявив, що метою можливих російсько-американських переговорів, буде унеможливлення впливу конфлікту на світову політику в майбутньому.

За словами Орбана, наразі переговори не можуть бути спрямовані на досягнення миру між Москвою і Києвом, а лише на припинення вогню.

Як відомо, Орбан неодноразово висловлював свої симпатії Трампу у президентській гонці у США. Орбан у липні провів зустріч із Трампом, з яким обговорив "мирну місію" щодо України.

Перед тим угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто заявив, що в разі перемоги Трампа на президентських виборах у США "шанс на мир" в Україні може зрости.

А на початку жовтня угорський прем’єр заявив, що відкриє кілька пляшок шампанського, якщо Трамп повернеться до влади у США.