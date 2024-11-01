Орбан готовится к дипломатической инициативе Трампа для завершения войны в Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ожидает, что кандидат от республиканцев Дональд Трамп немедленно выступит с инициативой дипломатического решения войны в Украине в случае своей победы на президентских выборах в США. Об этом Орбан заявил во время своего визита в Вену, его цитирует dpa, сообщает Европейская правда.

Свои заявления венгерский премьер сделал после телефонного разговора с Трампом, в ходе которого он пожелал ему удачи на выборах и "скрестил пальцы" за это.

"Мы готовимся. Они быстро сядут с российским президентом и проведут переговоры" , – сказал Орбан, имея в виду потенциальную администрацию Трампа.

В Вене глава венгерского правительства заявил, что целью возможных российско-американских переговоров, будет предотвращение влияния конфликта на мировую политику в будущем.

По словам Орбана, пока переговоры не могут быть направлены на достижение мира между Москвой и Киевом, а лишь на прекращение огня.

Как известно, Орбан неоднократно выражал свои симпатии Трампу в президентской гонке в США. Орбан в июле провел встречу с Трампом, с которым обсудил "мирную миссию" по Украине.

Перед тем венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что в случае победы Трампа на президентских выборах в США "шанс на мир" в Украине может возрасти.

А в начале октября венгерский премьер заявил, что откроет несколько бутылок шампанского, если Трамп вернется к власти в США.