У Львівській області розслідують знущання з дітей у притулку: що відомо

У дитячому притулку Служби у справах дітей Львівської обласної військової адміністрації (ОВА) зафіксували кричущі порушення прав дітей. Проводиться досудове розслідування, повідомляє РБК-Україна.

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Які порушення зафіксували у дитячому притулку

Ввечері 31 жовтня уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що у Львівській області знову зафіксували порушення прав дитини.

Так, тиждень тому за його дорученням відбувся моніторинговий візит до дитячого притулку Служби у справах дітей Львівської ОВА.

При цьому колеги омбудсмена (разом із представниками громадських організацій "ДІйМО", "РІДНІ", "Голоси Дітей" та "СОС Дитячі Містечка") виявили кричущі порушення прав дітей.

Перш за все, дітей поміщають в ізолятор - як покарання.

"Відомо про факт перебування там дітей впродовж 5 днів. Адміністрація закладу пояснила це тим, що діти симулюють хворобу, аби не йти до школи. Однак без цілодобового нагляду неповнолітніх залишати там за зачиненими дверима неприпустимо" , - наголосив Лубінець.

Серед інших порушень згадуються такі:

чимало дітей перебувають у притулку понад встановлений термін - 90 днів (деякі з них живуть у закладі вже понад 2 роки)

- 90 днів (деякі з них живуть у закладі вже понад 2 роки) лікарі притулку здійснюють медичну практику без ліцензії (що є грубим порушенням)

Уповноважений із прав людини зауважив також, що служби у справах дітей Львівської та Запорізької ОВА (звідки перемістили дітей зі статусом ВПО) не демонструють жодної зацікавленості в координації своїх дій на користь дітей.

Крім того, ігнорується реформа деінституціалізації - лише 4 дитини із 44 (які залишили притулок у 2023 році) потрапили до патронатних сімей.

"Інші ж діти направлені до інституційних закладів, а не до сімей" , - уточнив омбудсмен.

Він додав, що звіт про виявлені порушення було надіслано відповідним державним органам.

"Окрім цього, я вніс подання щодо Львівської та Запорізької ОВА, які передбачають усунення виявлених порушень вказаними органами у місячний строк. Вимагаю негайного втручання й усунення цих порушень. Не можу дозволити, щоб правами дитини нехтували" , - підсумував Лубінець.

Реакція правоохоронців на порушення прав дітей

Дещо згодом поліція Львівської області повідомила, що правоохоронці розслідують факти порушення прав дітей - вихованців притулку.

Уточнюється, що під час моніторингу соціальних мереж поліцейські виявили публікацію, в якій йшлося про порушення прав дітей в одному з дитячих притулків на Львівщині.

За фактом слідчі поліції Львівщини розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України.

Зазначається, що санкція статті передбачає покарання - обмеження або позбавлення волі на строк до 5 років.

"Проводиться досудове розслідування, поліцейські встановлюють усі обставини події" , - підсумували в поліції.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Telegram-канал Дмитра Лубінця, Facebook-сторінка поліції Львівської області.