Во Львовской области расследуют издевательства над детьми в приюте: что известно

В детском приюте Службы по делам детей Львовской областной военной администрации (ОВА) зафиксировали вопиющие нарушения прав детей. Проводится досудебное расследование, сообщает РБК-Украина.

Сайт рассказывает, что об этом известно.

Какие нарушения зафиксировали в детском приюте

Вечером 31 октября уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что во Львовской области снова зафиксировали нарушение прав ребенка.

Так, неделю назад по его поручению состоялся мониторинговый визит в детский приют Службы по делам детей Львовской ОВА.

При этом коллеги омбудсмена (вместе с представителями общественных организаций "ДІйМО", "РІДНІ", "Голоси Дітей" и "СОС Дитячі Містечка") обнаружили вопиющие нарушения прав детей.

Прежде всего, детей помещают в изолятор - как наказание.

"Известно о факте пребывания там детей в течение 5 дней. Администрация заведения объяснила это тем, что дети симулируют болезнь, чтобы не идти в школу. Однако без круглосуточного наблюдения несовершеннолетних оставлять там за закрытыми дверями недопустимо" , - подчеркнул Лубинец.

Среди других нарушений упоминаются следующие:

многие дети находятся в приюте сверх установленного срока - 90 дней (некоторые из них живут в заведении уже более 2 лет)

- 90 дней (некоторые из них живут в заведении уже более 2 лет) врачи приюта осуществляют медицинскую практику без лицензии (что является грубым нарушением)

Уполномоченный по правам человека отметил также, что службы по делам детей Львовской и Запорожской ОВА (откуда переместили детей со статусом ВПЛ) не демонстрируют никакой заинтересованности в координации своих действий в пользу детей.

Кроме того, игнорируется реформа деинституциализации - только 4 ребенка из 44 (которые покинули приют в 2023 году) попали в патронатные семьи.

"Другие же дети направлены в институциональные учреждения, а не в семьи" , - уточнил омбудсмен.

Он добавил, что отчет об обнаруженных нарушениях был направлен соответствующим государственным органам.

"Помимо этого, я внес представления относительно Львовской и Запорожской ОВА, которые предусматривают устранение выявленных нарушений указанными органами в месячный срок. Требую немедленного вмешательства и устранения этих нарушений. Не могу позволить, чтобы правами ребенка пренебрегали" , - подытожил Лубинец.

Реакция правоохранителей на нарушение прав детей

Немного позже полиция Львовской области сообщила, что правоохранители расследуют факты нарушения прав детей - воспитанников приюта.

Уточняется, что во время мониторинга социальных сетей полицейские обнаружили публикацию, в которой говорилось о нарушении прав детей в одном из детских приютов во Львовской области.

По факту следователи полиции Львовской области возбудили уголовное производство по части 2 статьи 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

Отмечается, что санкция статьи предусматривает наказание - ограничение или лишение свободы на срок до 5 лет.

"Проводится досудебное расследование, полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего" , - подытожили в полиции.

При подготовке материала были использованы следующие источники: Telegram-канал Дмитрия Лубинца, Facebook-страница полиции Львовской области.