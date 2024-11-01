Bloomberg: Стимулювання економіки Китаю сприяло відновленню виробництву

Перші основні економічні показники Китаю після того, як влада оголосила про свої нещодавні стимулюючі заходи, свідчать про те, що економіка дещо стабілізувалася, а виробничий та житловий сектори демонструють попередні ознаки відновлення.﻿ Про це пише Bloomberg, повідомляє Економічна правда.

Як офіційні, так і приватні показники промислової активності в жовтні перевищили очікування аналітиків, а продажі житла вперше зросли цього року.

Повідомляється, що ці дані стали першими, що відображають активність за цілий місяць після найбільших зусиль Пекіна зі стимулювання економіки з часів пандемії.

Індекс менеджерів із закупівель у виробничому секторі Caixin несподівано зріс до 50,3 минулого місяця з 49,3 у вересні.

Ще однією ознакою покращення довіри є те, що продажі житлової нерухомості в Китаї підскочили на 73% у жовтні порівняно з попереднім місяцем.

Обсяг продажів нового житла від 100 найбільших компаній у сфері нерухомості зріс на 7,1% порівняно з 2023 роком, що стало першим зростанням у річному обчисленні у 2024 році.

Зазначається, що індекс CSI 300 китайських акцій, що торгуються на біржі, виріс на 1%.

Ці дані є попередньою оцінкою зусиль Китаю, спрямованих на те, щоб підвести риску під уповільненням економіки.

Вони свідчать про те, що настрої покращилися ще до того, як політичні заходи, включаючи фіскальні, були повністю розгорнуті.

Нагадаємо, Центральний банк Китаю оприлюднив широкий пакет заходів монетарного стимулювання для відродження другої за величиною економіки світу.

Інвестори та аналітики очікують, що Китай виділить до 2 трлн юанів (283 млрд дол) на нові фіскальні стимули, оскільки Пекін прагне підтримати свою економіку та підвищити довіру до неї.