Bloomberg: Стимулирование экономики Китая способствовало восстановлению производства

Первые основные экономические показатели Китая после того, как власти объявили о своих недавних стимулирующих мерах, свидетельствуют о том, что экономика несколько стабилизировалась, а производственный и жилищный секторы демонстрируют предварительные признаки восстановления.﻿ Об этом пишет Bloomberg, сообщает Экономическая правда.

Как официальные, так и частные показатели промышленной активности в октябре превысили ожидания аналитиков, а продажи жилья впервые выросли в этом году.

Сообщается, что эти данные стали первыми, отражающими активность за целый месяц после крупнейших усилий Пекина по стимулированию экономики со времен пандемии.

Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе Caixin неожиданно вырос до 50,3 в прошлом месяце с 49,3 в сентябре.

Еще одним признаком улучшения доверия является то, что продажи жилой недвижимости в Китае подскочили на 73% в октябре по сравнению с предыдущим месяцем.

Объем продаж нового жилья от 100 крупнейших компаний в сфере недвижимости вырос на 7,1% по сравнению с 2023 годом, что стало первым ростом в годовом исчислении в 2024 году.

Отмечается, что индекс CSI 300 китайских акций, торгующихся на бирже, вырос на 1%.

Эти данные являются предварительной оценкой усилий Китая, направленных на то, чтобы подвести черту под замедлением экономики.

Они свидетельствуют о том, что настроения улучшились еще до того, как политические меры, включая фискальные, были полностью развернуты.

Напомним, Центральный банк Китая обнародовал широкий пакет мер монетарного стимулирования для возрождения второй по величине экономики мира.

Инвесторы и аналитики ожидают, что Китай выделит до 2 трлн юаней (283 млрд долл) на новые фискальные стимулы, поскольку Пекин стремится поддержать свою экономику и повысить доверие к ней.