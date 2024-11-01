Білий дім посилив тиск на Ізраїль для вирішення ситуації в Газі – ЗМІ

Адміністрація президента США Джо Байдена посилює тиск на ізраїльський уряд щодо виконання низки американських вимог для врегулювання гуманітарної кризи в Газі. Про це йдеться у публікації Axios, повідомляє Європейська правда.

Як зазначено у матеріалі, якщо Ізраїль не зможе повністю виконати вимоги США до 13 листопада, йому можуть призупинити надання військової допомоги.

Цього кроку адміністрація Байдена досі уникала, але, за словами американського посадовця, він знаходить дедалі більшу підтримку в Держдепартаменті.

Видання зазначає, що 13 жовтня держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр оборони Ллойд Остін надіслали лист своїм ізраїльським колегам з ультиматумом: Ізраїль має протягом 30 днів вжити заходів для поліпшення важких гуманітарних умов у Газі, інакше ризикує поставити під загрозу постачання американської зброї.

У березні минулого року ізраїльський уряд надіслав адміністрації Байдена письмове зобов'язання дотримуватися цих умов, однак лист Блінкена та Остіна свідчить про те, що адміністрація не вважає, що Ізраїль виконує ці зобов'язання.

Американські та ізраїльські посадовці розповідають, що останніми днями представники Держдепартаменту мали важкі зустрічі і телефонні розмови зі своїми ізраїльськими колегами, вимагаючи від них більших зусиль для виконання висунутих вимог.

Джерела в Ізраїлі і США зазначили, що міністру стратегічних справ Ізраїлю Рону Дермеру було доручено підготувати відповідь на лист Блінкена і Остіна.

Як ізраїльські, так і американські посадовці заявили, що очікують, що лист буде остаточно підготовлений і відправлений тільки після президентських виборів у США, результати яких, ймовірно, вплинуть на його зміст.

"Якщо Трамп переможе, я думаю, що ізраїльська відповідь буде: "Пішов ти" , – сказав американський посадовець.

ЗМІ раніше повідомляли, що США не сподіваються на прорив у перемовинах щодо припинення вогню на Близькому Сході до президентських виборів у країні.

Також стало відомо, що директор ЦРУ Вільям Бернс запропонував оголосити перемир’я в Газі на 28 днів.