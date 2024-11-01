Белый дом усилил давление на Израиль для разрешения ситуации в Газе – СМИ

Администрация президента США Джо Байдена усиливает давление на израильское правительство по выполнению ряда американских требований для урегулирования гуманитарного кризиса в Газе. Об этом говорится в публикации Axios, сообщает Европейская правда.

Как указано в материале, если Израиль не сможет полностью выполнить требования США до 13 ноября, ему могут приостановить предоставление военной помощи.

Этого шага администрация Байдена до сих пор избегала, но, по словам американского чиновника, он находит все большую поддержку в Госдепартаменте.

Издание отмечает, что 13 октября госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин направили письмо своим израильским коллегам с ультиматумом: Израиль должен в течение 30 дней принять меры для улучшения тяжелых гуманитарных условий в Газе, иначе рискует поставить под угрозу поставки американского оружия.

В марте прошлого года израильское правительство направило администрации Байдена письменное обязательство соблюдать эти условия, однако письмо Блинкена и Остина свидетельствует о том, что администрация не считает, что Израиль выполняет эти обязательства.

Американские и израильские чиновники рассказывают, что в последние дни представители Госдепартамента имели тяжелые встречи и телефонные разговоры со своими израильскими коллегами, требуя от них больших усилий для выполнения выдвинутых требований.

Источники в Израиле и США отметили, что министру стратегических дел Израиля Рону Дермеру было поручено подготовить ответ на письмо Блинкена и Остина.

Как израильские, так и американские чиновники заявили, что ожидают, что письмо будет окончательно подготовлено и отправлено только после президентских выборов в США, результаты которых, вероятно, повлияют на его содержание.

"Если Трамп победит, я думаю, что израильский ответ будет: "Пошел ты" , – сказал американский чиновник.

СМИ ранее сообщали, что США не надеются на прорыв в переговорах по прекращению огня на Ближнем Востоке до президентских выборов в стране.

Также стало известно, что директор ЦРУ Уильям Бернс предложил объявить перемирие в Газе на 28 дней.