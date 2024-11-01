Світовий банк профінансує бізнес України на майже 600 млн доларів

Світовий банк розпочинає в Україні нову програму підтримки малого і середнього бізнесу на 593 млн дол, повідомляє Економічна правда.

Фінансування складається з 283 млн дол. від трастового фонду ADVANCE Ukraine (підтримка Японії), 300 млн дол. від Спеціальної програми Міжнародної асоціації розвитку (МАР) для відновлення України та Молдови й 10 млн дол. від Цільового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF).

Проєкт RISE (Програма стійкого, інклюзивного та сталого підприємництва) спрямований на підтримку 20 тис. малих та середніх підприємств і має зберегти щонайменше 40 тис. робочих місць в умовах війни.

Повідомляється, що фінансування може збільшитися залежно від отриманих результатів.

Нагадаємо, як і на початку цього року, Світовий банк очікує, що за підсумками 2024 року українська економіка зросте на 3,2%.