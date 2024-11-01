Всемирный банк профинансирует бизнес Украины на почти 600 млн долларов

Всемирный банк начинает в Украине новую программу поддержки малого и среднего бизнеса на 593 млн долл, сообщает Экономическая правда.

Финансирование состоит из 283 млн долл от трастового фонда ADVANCE Ukraine (поддержка Японии), 300 млн долл от Специальной программы Международной ассоциации развития (МАР) для восстановления Украины и Молдовы и 10 млн долл от Целевого фонда поддержки, восстановления, восстановления и реформирования Украины (URTF).

Проект RISE (Программа устойчивого, инклюзивного и устойчивого предпринимательства) направлен на поддержку 20 тыс. малых и средних предприятий и должен сохранить не менее 40 тыс рабочих мест в условиях войны.

Сообщается, что финансирование может увеличиться в зависимости от полученных результатов.

Напомним, как и в начале этого года, Всемирный банк ожидает, что по итогам 2024 года украинская экономика вырастет на 3,2%.