Українці купують долари як за нові, так і за старі заощадження – ексголова ради НБУ

Українці надають перевагу валюті. З літа 2024 року в долари переводяться не тільки нові, але й старі заощадження через розбалансування валютних очікувань. Про це заявив колишній голова Ради НБУ Богдан Данилишин, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Як зазначив Данилишин, аналіз гривневої ліквідності банківської системи показує, що починаючи з липня за нетто-підсумком спостерігається повна конвертація нових надходжень гривневих коштів в іноземну валюту, тобто конвертуються не тільки нові потоки, але й уже накопичені гривневі заощадження.

"Це сигналізує про розбалансування валютних очікувань та валютну паніку" , - написав він.

Данилишин навів дані, за якими всього за липень-вересень 2024 року витрати НБУ на підтримку валютного ринку склали 9,2 млрд доларів. Тоді як вплив операцій Державної казначейської служби України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, а також витрат НБУ (за кошторисом, виплатою процентів за депсертифікатів та ін.) сумарно склав 306 млрд гривень, або лише 7,5 млрд доларів у еквіваленті іноземної валюти.

Валютні заощадження

Раніше колишній голова Ради НБУ Богдан Данилишин заявив, що з початку 2024 року чиста купівля населенням України валюти досягла 8,2 млрд доларів. Це становить майже третину обсягу міжнародної допомоги Україні.

"В рамках фіксованого курсу населення ще сумнівалося в якій валюті йому зберігати грошові активи, а тепер схоже воно чітко визначилося. В 2024 році населення віддає перевагу валютним активам у порівнянні з гривневими у пропорції 15 до 1" , - додав колишній голова Ради НБУ.

Іноземна валюта (долари та євро) є головною формою заощаджень українців. За даними НБУ, за січень-вересень 2024 року зростання обсягів готівкової валюти поза банками оцінено в 11,7 млрд доларів (минулого року - 8,1 млрд доларів). Усього на руках у населення та бізнесу може бути близько 130 млрд доларів, що значно більше усіх гривневих активів (2,4 трлн гривень).