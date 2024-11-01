Украинцы покупают доллары как за новые, так и за старые сбережения – экс-глава совета НБУ

Украинцы предпочитают валюту. С лета 2024 года в доллары переводятся не только новые, но и старые сбережения из-за разбалансирования валютных ожиданий. Об этом заявил бывший глава Совета НБУ Богдан Данилишин, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Как отметил Данилишин, анализ гривневой ликвидности банковской системы показывает, что начиная с июля по нетто-итогу наблюдается полная конвертация новых поступлений гривневых средств в иностранную валюту, то есть конвертируются не только новые потоки, но уже накопленные гривневые сбережения.

"Это сигнализирует о разбалансировании валютных ожиданий и валютной панике" , - написал он.

Данилишин привел данные, по которым всего за июль-сентябрь 2024 года расходы НБУ на поддержку валютного рынка составили 9,2 млрд долларов. В то время как влияние операций Государственной казначейской службы Украины, Фонда гарантирования вкладов физических лиц, а также расходов НБУ (по смете, выплате процентов за депсертификатов и др.) суммарно составило 306 млрд гривен, или только 7,5 млрд долларов в эквиваленте иностранной валюты.

Валютные сбережения

Ранее бывший глава Совета НБУ Богдан Данилишин заявил, что с начала 2024 года чистая покупка населением Украины валюты достигла 8,2 млрд долларов. Это составляет почти треть объема международной помощи Украине.

"В рамках фиксированного курса населения еще сомневалось в какой валюте ему сохранять денежные активы, а теперь похоже оно четко определилось. В 2024 году население предпочитает валютные активы по сравнению с гривневыми в пропорции 15 к 1" , - добавил бывший глава Совета НБУ.

Иностранная валюта (доллары и евро) является главной формой сбережений украинцев. По данным НБУ, за январь-сентябрь 2024 года рост объемов наличной валюты вне банков оценен в 11,7 млрд долларов (в прошлом году – 8,1 млрд долларов). Всего на руках у населения и бизнеса может быть около 130 млрд долларов, что гораздо больше всех гривневых активов (2,4 трлн гривен).