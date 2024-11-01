Китай не вбачає загроз через поглиблення військової співпраці РФ та КНДР

Китай не вбачає загроз у поглибленні співпраці, зокрема й військової, між Росією і Північною Кореєю та вважає, що ці дві країни мають право самостійно вирішувати, яким чином розвивати свої відносини. Про це на брифінгу заявив речник МЗС КНР Лінь Цзянь, коментуючи інформацію про загрозу ескалації російсько-української війни через присутність військового контингенту КНДР на території РФ, повідомляє Укрінформ.

"Росія та Північна Корея є двома незалежними і суверенними державами, тому розвиток їх двосторонніх відносин є виключно справою цих двох країн" , - сказав Лінь.

Він повторив твердження про те, що Китаю не відомі деталі двосторонніх обмінів та співробітництва між Москвою і Пхеньяном, а також згадав про незмінність бачення Пекіном шляхів завершення російсько-української війни.

"Позиція Китаю щодо врегулювання "української кризи" (так у КНР називають геноцидну війну РФ проти України – ред.) залишається незмінною і полягає у відданості якнайшвидшій деескалації та політичному врегулюванню розбіжностей" , - зазначив дипломат.

Раніше міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав міжнародну спільноту до "потужної реакції" на залучення Кремлем військ КНДР в агресії проти України, назвавши це ескалацією війни.