Китай не видит угроз из-за углубления военного сотрудничества РФ и КНДР

Китай не видит угроз в углублении сотрудничества, в том числе военного, между Россией и Северной Кореей и считает, что эти две страны имеют право самостоятельно решать, каким образом развивать свои отношения. Об этом на брифинге заявил спикер МИД КНР Линь Цзянь, комментируя информацию об угрозе эскалации российско-украинской войны из-за присутствия военного контингента КНДР на территории РФ, сообщает Укринформ.

"Россия и Северная Корея являются двумя независимыми и суверенными государствами, поэтому развитие их двусторонних отношений исключительно делом этих двух стран" , - сказал Линь.

Он повторил утверждение о том, что Китаю неизвестны детали двусторонних обменов и сотрудничества между Москвой и Пхеньяном, а также упомянул о неизменности видения Пекином путей завершения российско-украинской войны.

"Позиция Китая по урегулированию "украинского кризиса" (так в КНР называют геноцидную войну РФ против Украины – ред.) остается неизменной и заключается в преданности скорейшей деэскалации и политическому урегулированию разногласий" , - отметил дипломат.

Ранее министр иностранных дел Андрей Сибига призвал международное сообщество к "мощной реакции" на привлечение Кремлем войск КНДР в агрессии против Украины, назвав это эскалацией войны.