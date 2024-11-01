У ЗСУ спростували інформацію про повне захоплення Торецька і Часового Яру

У зоні відповідальності ОТУ "Луганськ" росіяни змінили тактику і намагаються діяти малими диверсійними групами. Інформація, яку вони поширюють у соцмережах, що армія РФ повністю захопила Часів Яр і Торецьк, не відповідає дійсності. Про це розповіла речниця оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Анастасія Бобовнікова в ефірі телемарафону, повідомляє Укрінформ.

"Вони дещо змінили тактику, якщо говорити про саме застосування малих штурмових груп. Якщо раніше вони штурмували в лоб і втрачали дуже багато живої сили, то зараз сфокусувалися на диверсійно-розвідувальних групах і так званих секретах, коли одна-дві особи перебігають канал, наприклад, у Часовому Яру і ховаються у підвалах, норах та у зруйнованих будинках" , - сказала вона.

За словами речниці, мета таких дій ворога в тому, щоб провести максимальне накопичення перед штурмовими діями, однак ці спроби виявляються українськими БпЛА та дронщиками і якомога швидше зазнають ураження.

"У нашій зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" певне зниження кількості штурмів, однак ми бачимо, як ворог накопичує резерви, підводить живу силу на передові позиції, накопичує боєприпаси, готує техніку і оснащує її засобами РЕБ. Не виключено, що за деякий час, коли вони закінчать підготовку, на нашому напрямку збільшиться кількість штурмів" , - додала речниця.

Вона зазначила, що техніку ворог використовує вкрай мало. Також Бобовнікова спростувала інформацію про те, що росіяни наразі повністю захопили Часів Яр і Торецьк, як вони самі заявляють у своїх Телеграм-каналах.