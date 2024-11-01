В ВСУ опровергли информацию о полном захвате Торецка и Часового Яра

В зоне ответственности ОТУ "Луганск" россияне сменили тактику и пытаются действовать малыми диверсионными группами. Информация, которую они распространяют в соцсетях, что армия РФ полностью захватила Часов Яр и Торецк, не соответствует действительности. Об этом рассказала спикер оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасия Бобовникова в эфире телемарафона, сообщает Укринформ.

"Они несколько изменили тактику, если говорить о самом применении малых штурмовых групп. Если раньше они штурмовали в лоб и теряли очень много живой силы, то сейчас сфокусировались на диверсионно-разведочных группах и так называемых секретах, когда один-два человека переходят канал, например, в Часовом Яру и прячутся в подвалах, норах и в разрушенных домах" , - сказала она.

По словам спикера, цель таких действий врага в том, чтобы провести максимальное накопление перед штурмовыми действиями, однако эти попытки оказываются украинскими БПЛА и дронщиками и как можно скорее терпят поражение.

"В нашей зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Луганск" определенное снижение количества штурмов, однако мы видим, как враг накапливает резервы, подводит живую силу на передовые позиции, накапливает боеприпасы, готовит технику и оснащает ее средствами РЭБ. Не исключено, что за некоторый время, когда они закончат подготовку, на нашем направлении увеличится количество штурмов" , - добавила спикер.

Она отметила, что технику враг использует очень мало. Также Бобовникова опровергла информацию о том, что россияне полностью захватили Часов Яр и Торецк, как они сами заявляют в своих телеграм-каналах.