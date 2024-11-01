Міноборони звільнило головного інспектора Воронченка

Екскомандувача ВМС адмірала Ігоря Воронченка звільнили з посади головного інспектора Міністерства оборони України.﻿﻿ Про це розповіли у Міноборони, повідомляє Українська правда.

Воронченко звільнений з посади 31 жовтня 2024 року та зарахований в розпорядження міністра оборони.

Про мотиви відставки в МОУ не уточнили.

У вересні 2024 року нардепка Мар'яна Безугла писала в соцмережах, що міністр оборони Умєров звільнив Воронченка начеб після того, як той доповів на Ставці верховного головнокомандувача про катастрофічну ситуацію з підготовкою в навчальних центрах ЗСУ. Офіційного підтвердження тоді не було.