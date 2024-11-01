Минобороны уволило главного инспектора Воронченко

Экс-командующего ВМС адмирала Игоря Воронченко уволили с должности главного инспектора Министерства обороны Украины.﻿﻿ Об этом говорится в сообщении Минобороны, сообщает Украинская правда.

Воронченко уволен с должности 31 октября 2024 года и зачислен в распоряжение министра обороны.

Мотивов отставки в МОУ не уточнили.

В сентябре 2024 года нардеп Марьяна Безуглая писала в соцсетях, что министр обороны Умеров уволил Воронченко якобы после того, как тот доложил на Ставке верховного главнокомандующего о катастрофической ситуации с подготовкой в учебных центрах ВСУ. Официального подтверждения тогда информация не нашла.