Міноборони Литви: РФ перекинула на Курщину війська з Калінінграда

Прикладом прямого звʼязку між боротьбою України і безпекою Литви є перекидання російських військ із Калінінградської області, яка знаходиться на кодоні з балтійською країною. Про це заявив міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас на 10-му Київському безпековому форумі для молоді, повідомляє Укрінформ.

"Ви чули про Сувальський перешийок, який ми вважаємо дуже слабким місцем поблизу нашої території. Ми аналізуємо присутність російських військ у Калінінграді й бачимо, що там порожньо. Чому? Тому що вони вилучити війська з Калінінградської області і вони зараз бʼються на полі бою в Україні. Вони також бʼються проти українців у Курській області в Росії" , – пояснив він.

Кащюнас підкреслив, що перекидання військ із Калінінграда є звʼязком між боротьбою України і безпекою Литви.

"Пару місяців тому вони говорили про мілітаризацію Калінінградської області. Це прямо залежить від вашої боротьби, яка ламає російську воєнну машину, витісняє Росію з інших куточків світу і не дає їй реалізувати інші можливі сценарії, які будуть загрожувати нам напряму. Це свідчення того, яким чином ваша боротьба нам допомагає" , – сказав міністр оборони Литви.

Як повідомлялося, у серпні 2024 року в Литві почали спостерігати помітне скорочення російських сухопутних військ у Калінінграді завдяки наступу ЗСУ в Курській області.